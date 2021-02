Caen. Violences conjugales, escroquerie : nouvelle opération de prévention

"Il est important aujourd'hui de multiplier les mesures contre les violences conjugales", indique le préfet du Calvados, Philippe Court. En présence également du président de l'URPS Pharmaciens de Normandie, André Geara, d'Émilie Legros, pharmacienne caennaise, et des forces de l'ordre, une nouvelle opération a été lancée jeudi 4 février pour lutter contre les violences intrafamiliales et l'atteinte aux personnes vulnérables. Il s'agit pour les pharmacies de distribuer des sachets en papier contenant des messages de prévention. Sur ces sacs, deux faces différentes : la première est destinée à lutter contre "les violences conjugales, sexistes et sexuelles", avec plusieurs numéros pour demander de l'aide. La deuxième pour essayer d'éviter les abus et escroqueries des personnes âgées. "Nous cherchons à libérer la parole, à faire prendre en compte la notion de victime et mettre un intervenant pour éviter l'inévitable", insiste le préfet. Dans le Calvados, 220 pharmacies participent à cette opération avec, à leur disposition, 1 000 sachets. Ce sachet est une aide de plus à l'accompagnement.