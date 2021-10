Métropole Rouen Normandie. Bientôt une nouvelle aide au télétravail

Le Premier ministre Jean Castex l'a rappelé jeudi 4 février : il faut renforcer le télétravail partout où il est possible de le mettre en place. Dans la Métropole Rouen Normandie (MRN), le Plan local d'urgence solidaire (PLUS) lancé à l'automne intégrait cette dimension avec un kit télétravail destiné à aider les TPE et les PME sur la question. 52 entreprises ont été aidées pour un montant de 81 000 euros. "Le dispositif avait plusieurs aspects : pour mettre à disposition du matériel, aider à protéger les données de l'entreprise ou les accompagner dans le déploiement", détaille Abdelkrim Marchani, vice-président de la MRN en charge de l'Économie et du Numérique. Des formations sont aussi proposées en ligne pour les entreprises.

Une aide élargie au secteur de l'ESS

La réflexion se poursuit désormais au sein de la Métropole avec très prochainement une nouvelle aide au télétravail et son "extension aux associations exerçant des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands, appartenant à l'économie sociale et solidaire".

Pour rappel, le dispositif d'aide au télétravail était ouvert aux entreprises de 3 à 99 salariés et incluait une aide financière directe, des formations en vidéo et un annuaire de prestataires numériques normands répondant aux besoins des dirigeants en matière de télétravail.