A Domicile. Une Camélia Jordana aux deux visages sur Facile x Fragile

Après trois ans d'attente, la patience des fans de Camélia Jordana est enfin récompensée. Facile x Fragile, le nouveau double album de la chanteuse, est sorti le vendredi 29 janvier. Deux CD, deux univers et des touches musicales variées. Sur Facile, Camélia Jordana emmène son public vers des sonorités pop, trap, latina ou encore raggae avec notamment la présence de Dadju et Soolking. Sa voix, elle, reste la même et la douceur vient parfois trancher avec ses paroles fortes.

Les textes, justement, sont beaucoup plus mis en avant sur Fragile. Camélia Jordana propose des mélodies plus calmes et en retrait afin de laisser place à la puissance de ses confessions. Sur cette seconde partie du double album Facile x Fragile, on retrouve une collaboration avec Woodkid.

Qui dit nouvelle album dit forcément nouvelle tournée pour l'artiste nommée aux prochaines Victoires de la Musique. Le Facile x Fragile Tour débutera au Tétris du Havre le 18 septembre 2021.

Camélia Jordana continue d'allier musique et cinéma. Elle vient de terminer le tournage de son dernier film, l'adaptation du roman Vous n'aurez pas ma haine, du journaliste Antoine Leiris. Ce dernier avait perdu sa compagne lors de l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015.