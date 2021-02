Centre-Manche. Covid-19: un maire testé positif, des élus à l'isolement

L'information a été révélée par nos confrères de La Manche Libre. Le maire de Blainville-sur-Mer, Louis Teyssier, a été testé positif à la Covid-19 en ce début du mois de février. L'édile avait participé à une réunion "sur le recul du trait de côte" à Saint-Malo-de-la-Lande avec le préfet et plusieurs autres élus. Le protocole sanitaire ayant été respecté, ces derniers ne sont pas considérés comme cas contacts. Néanmoins, certains d'entre eux ont décidé de s'isoler et de se faire tester par précaution, à savoir le président de Coutances Mer et Bocage Jacky Bidot ainsi que ses deux vice-présidents Daniel Lefranc et Hervé Guille, les maires d'Ouville et Trelly. En attendant, les réunions se déroulent en visio.