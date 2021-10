Seine-Maritime. La délinquance en baisse en 2020, à la faveur de la crise sanitaire

La crise sanitaire aura au moins eu cet effet-là.

À la faveur de confinements et de couvre-feu, la délinquance a globalement chuté de 13,4 % en 2020, annonce la préfecture de Seine-Maritime ce mardi 2 février. Dans le détail, les atteintes volontaires à l'intégrité physique ont chuté de 4,3 %. "On déplore cependant une augmentation des violences intrafamiliales de 8,1 %, explique le préfet Pierre-André Durand. C'est sans doute un des effets indirects des périodes de confinement." Les atteintes aux biens - vols, dégradations ou cambriolages - sont en forte baisse, de 20,5 %, par rapport à 2019. "On comprend bien pourquoi, puisque les maisons étaient occupées par les habitants", détaille le représentant de l'État. Le fait de rester chez soi a en revanche eu un effet pervers sur les escroqueries ou infractions économiques et financières, en hausse de 11,19 %. "Les personnes chez elles pouvaient être des cibles, notamment sur Internet."

Baisse d'activité au tribunal

Sur le territoire du tribunal judiciaire de Rouen, cette baisse de la délinquance s'est ressentie avec 15 % de gardes à vue en moins en 2020 et une baisse des procédures transmises au parquet.

L'activité du tribunal a aussi chuté, avec 20 % de jugements en moins en correctionnel, ce qui s'explique à la fois par la difficulté de tenue des audiences lors du premier confinement et par la grève des avocats en début d'année. Les comparutions immédiates ont en revanche augmenté de 8 %, "signe que la juridiction a continué à fonctionner", explique Pascal Prache, procureur de la République de Rouen.