Coutances Mer et Bocage. Recul du trait de côte : un comité de pilotage pour y remédier

L'agglomération de Coutances Mer et Bocage vient de lancer, lundi 1er février, son comité de pilotage du trait de côte qui recule toujours un peu plus au fil du temps qui passe. Ce comité réunit notamment 11 maires des communes du littoral, les parlementaires et l'État. Tous sont appelés à trouver des solutions pérennes pour freiner ce recul avec trois lieux d'intervention identifiés, Montmartin-sur-Mer, Agon-Coutainville et Gouville-sur-Mer.

Le territoire Coutances Mer et Bocage va intégrer un projet partenarial d'aménagement, avec, à la clé, des fonds, comme le souligne Gérard Gavory, le préfet de la Manche, présent pour le lancement du comité.

Ce comité de pilotage aura aussi à se pencher sur des problèmes autres que le trait de côte, selon Jacky Bidot, le président de Coutances Mer et Bocage.

Depuis 2015, l'État a financé à hauteur de 3 millions d'euros des chantiers d'urgence sur les 25 km du littoral de ce territoire.