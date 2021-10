Bayeux. L'association La Croix Rouge à la recherche d'un local 

L'association la Croix Rouge du Bessin au Virois est à la recherche d'un nouveau local pour "stocker un certain nombre d'objets ou de petits mobiliers". Elle a lancé un appel samedi 30 janvier sur ses réseaux sociaux. La structure pose cependant quelques conditions. Le lieu doit être situé à Bayeux ou aux alentours, être accessible avec un camion, avoir une surface d'environ 100 à 150 m2, être alimenté en eau et électricité, être salubre et d'un loyer modéré.

Rendez-vous sur le site internet pour toute autre information.