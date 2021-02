Musique. Barbara Pravi représentera la France à l'Eurovision 2021

Voilà, c'est fait, c'est Barbara Pravi qui représentera la France lors du prochain concours de l'Eurovision. La jeune Parisienne a survolé les débats samedi 30 janvier sur France 2, en terminant le concours à la première place, devant Juliette Moraine et Pony X. La chanson qui lui a apporté le titre a été écrite en collaboration avec Lili Poe et Igit. Barbara Pravi est d'ores et déjà l'une des grandes favorites de l'Eurovision. Selon les bookmakers, elle terminerait à la deuxième place du concours !