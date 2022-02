L’office de tourisme rouennais lance son site mobile

En 2011, 5% des internautes avaient accédé au site de l’Office de tourisme de Rouen Vallée de Seine depuis leur smartphone, contre à peine 1% un an plus tôt. Un "bond" qui a incité la direction de l’établissement à créer cette année un site spécifique pour smartphones et tablettes : rouenvalleedeseine.mobi

Réalisé par l’agence WeM, basée à Déville, le nouveau site s’adapte automatiquement à la taille de l’écran. Mine d’informations, il a également recours à la géolocalisation. Clair et efficace.