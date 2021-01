Près de Valognes. Collision entre une voiture et un engin agricole sur la RN13

Deux hommes de 50 et 45 ans ont été légèrement blessés dans un accident de la route sur la RN13 ce vendredi 29 janvier. Vers 18h45, une voiture et un engin agricole sont entrés en collision entre Le Mont à la Quesne et Saint-Joseph près de Valognes. Cet accident par l'arrière a nécessité l'intervention de dix sapeurs-pompiers de Cherbourg, Saint-Vaast-La-Hougue et Valognes. Le conducteur de la voiture, le plus âgé des deux, a été transporté à l'hôpital de Cherbourg.