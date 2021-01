Cherbourg-en-Cotentin. Sonia Krimi en faveur d'un reconfinement

Emmanuel Macron pourrait annoncer ce week-end ou lundi 1er février de nouvelles mesures pour freiner l'épidémie de Covid-19, dont un possible reconfinement. Un débat et un vote symbolique au Parlement devraient suivre. Pour sa part, Sonia Krimi, députée (LREM) de la 4e circonscription la Manche, a affirmé ce vendredi 29 janvier être favorable à un "vrai" confinement, comme au printemps : "Si on peut sauver, ne serait-ce qu'une seule vie humaine, je pense qu'il faut le faire." A l'échelle de la Normandie, la Manche est pour l'heure le département où le virus circule le plus.

La stratégie vaccinale "n'est pas parfaite"

Mais les Français vont-ils accepter un troisième confinement ? "Je n'aimerais pas être à la place des décideurs aujourd'hui, confie la députée. Le taux d'acceptabilité d'un confinement comme au printemps n'est plus qu'à 48 % aujourd'hui, contre 93 % en mars dernier…", selon un sondage de l'Institut Elabe publié mercredi 27 janvier. Alors que la deuxième phase de vaccination ne démarrera qu'au mois de mars, selon les dernières données de l'Agence régionale de santé, la députée Sonia Krimi admet que la stratégie vaccinale "n'est pas parfaite". De nombreux Cherbourgeois lui envoient d'ailleurs des mails à ce sujet, pour demander les modalités d'inscription à un rendez-vous, à la salle des fêtes, par exemple.

"Je les redirige pour qu'ils puissent prendre rendez-vous. Des associations et des entreprises touchées économiquement par la crise sanitaire me demandent aussi de quelles aides elles peuvent bénéficier", raconte la députée, qui assure que l'État continuera de les accompagner.