Musique. Le monde de la pop en ébullition avec le duo Jason Derulo-Adam Levine

Jason Derulo a vécu une année 2020 formidable avec l'explosion de sa popularité sur le réseau social chinois TikTok. Très créatif et prolifique, il est la personnalité la plus suivie. Il en a profité pour sortir plusieurs singles qui ont très bien marché, comme Take you dancing et Savage Love.

Pour 2021, il a fait appel à Adam Levine, le chanteur des Maroon 5.

Ensemble, ils interprètent Lifestyle. Voici le clip où seul Jason Derulo apparaît, afin de montrer une chorégraphie une nouvelle fois très travaillée !