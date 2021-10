[Vidéos]. Revivez Vivement le week-end en direct de Champeaux

Vendredi 29 janvier, Vivement le week-end, l'émission qui chaque semaine vous emmène à la découverte des plus beaux endroits de Normandie, était à Champeaux, avec vue panoramique sur la baie du Mont Saint-Michel.

En pleine bataille de Normandie, le général Dwight Eisenhower aurait dit de ce kilomètre surplombant les falaises de Champeaux, entre Granville et Avranches, qu'il était le plus beau de France. Il faut dire que la vue sur le Mont Saint-Michel et son petit frère de Tombelaine, ainsi que sur l'ensemble de la Baie, est a coupé le souffle. Un terrain de jeux idéal pour les amoureux d'histoire, de nature ou de sport.

Thierry Jolly a élu domicile à la ferme des Courlis il y a 20 ans. Il fait parcourir ces falaises aux touristes à bord d'une calèche.

Simon Saussaye est chargé de la communication web au sein de l'office du tourisme de Granville Terre et Mer.

