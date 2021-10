Calvados. Un homme menace une automobiliste avec une fourche

Plus de peur que de mal pour cette automobiliste ! Ce jeudi 28 janvier, une jeune femme de 26 ans a emprunté la route du Cadran à Cambremer, entre Lisieux et Caen. Or, cette route est barrée pour travaux. Lorsqu'elle a voulu faire demi-tour, sa voiture est venue empiéter une allée privée. L'automobiliste s'est alors trouvée face à un homme de 82 ans, le propriétaire des lieux, furieux, qui l'a menacée avec une fourche. Il devra être entendu sur les faits à la gendarmerie. Aucun blessé n'est à déplorer.