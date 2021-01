Seine-Maritime. Quel bilan pour l'enquête de santé après l'incendie de Lubrizol ?

Une "forte participation à l'étude". Dans un bilan, publié vendredi 15 janvier, Santé publique France (SPF) souligne que 4 777 adultes ont répondu au questionnaire principal lié à l'enquête de santé menée de septembre à décembre dernier sur l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. 1 306 d'entre eux ont répondu aux questions sur la santé de l'un de leurs enfants.

Objectifs "quasiment atteints"

Ce sont, au total, 10 777 personnes qui ont été tirées au sort. Un peu moins de la moitié ont donc répondu au questionnaire par Internet ou par téléphone. "Les objectifs de l'étude, qui étaient de recueillir des informations sur 5 000 adultes et 1 400 enfants, ont donc été quasiment atteints", indique SPF.

Mais dans le détail, il apparaît surtout que 3 839 personnes n'ont pas pu être contactées. 1 400 personnes ont également refusé de répondre ou ont abandonné l'enquête, n'allant pas jusqu'au terme de celle-ci. La durée était estimée à une trentaine de minutes pour remplir l'ensemble des questions.

Participation plus faible au Havre

Le taux de participation atteint 50 % à Rouen et ses environs et est un peu plus faible dans les communes situées au sud-ouest de l'incendie. Les répondants ont été également moins nombreux à participer à l'enquête dans la zone témoin, située dans la région havraise.

Répartition des répondants à l'enquête à travers le département. - SPF

Sur la totalité des participants, "les femmes ont été plus nombreuses à participer que les hommes", poursuit SPF. Les adultes, âgés de 35 à 44 ans, sont les plus représentés dans l'échantillon. Enfin, "dans la plupart des cas (33,9 %), les foyers sont constitués de deux personnes".

Les réponses à l'enquête doivent désormais être analysées et seront connues et publiées par SPF d'ici la fin mars.

Puis, "des analyses plus complexes seront ensuite réalisées pour quantifier l'impact éventuel de l'accident industriel sur la santé de la population", avec des résultats et des interprétations diffusés à la fin du premier semestre, soit d'ici la fin juin. Ce sera alors la conclusion de cette étude de santé.