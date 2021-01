Caudebec-lès-Elbeuf. Un dangereux agresseur au profil psychologique troublé

Les faits remontent au 6 décembre 2020. La victime entre dans un bar de Caudebec-lès-Elbeuf quand elle voit un homme tenter de forcer la portière de sa voiture. L'homme rejoint le voleur, qui ne semble pas inquiet. Une conversation calme s'engage entre les deux hommes. C'est alors que la victime sent la piqûre d'un objet pointu et que l'agresseur s'enfuit.

Pronostic vital engagé

La victime le poursuit, mais perd tant de sang qu'elle s'écroule au sol. Quand les secours arrivent sur place, le blessé est déjà à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé mais il reçoit les soins nécessaires à son rétablissement. La police l'entend plus tard et lui soumet des photos sur lesquelles il reconnaît son agresseur. Interpellé, celui-ci nie les faits et fait valoir des troubles psychologiques et un traitement médical sévère qui le poussent à agir. La partie civile dénonce "une victimisation choquante". Le procureur note "une inacceptable négation des faits". La défense souligne "peu d'éléments à charge". À l'audience du jeudi 21 janvier, il est condamné à une hospitalisation complète.