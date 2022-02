Saint-Valéry-en-Caux se la coule douce

Entre mer et campagne, Saint-Valéry en Caux est l’une de ces discrètes cités balnéaires de la côte d’Albâtre. La ville, entre Fécamp et Dieppe, borde le plateau de Caux, dont la façade littorale de 30 km contraste avec un arrière pays étonnant. Les paysages, variés, évoluent au gré des marées et des cumulus. La côte d’Albâtre n’était-elle pas le refuge des peintres impressionnistes?

Mer et patrimoine

Saint-Valéry-en-Caux est une station balnéaire agréable, avec ses belles maisons à colombages, telle la “Maison Henri IV”. Cette bâtisse, abritant aujourd’hui le musée d’histoire locale, fut construite en 1540 à la demande de l’armateur Guillaume Ladiré. L’été, c’est autour du charmant port que le cœur de la cité vibre. Les festivités commenceront dès le 14 juillet avec ses cérémonies, fanfares de rue, bal populaire, retraite aux flambeaux et feu d’artifice.

Dimanche 15 juillet aura lieu la traditionnelle fête aux maquereaux avec, dès 10h, un marché artisanal. Du 3 au 5 août se tiendra la Fête de la mer, réunissant quelques vieux gréements, drakkars et voiliers. A noter enfin dans vos agendas : la journée des peintres dans la rue, le 12 août, à partir de 9h30, quai d’Amont.

Saint-Valéry en Caux est aussi connue pour son casino, sa scène multidisciplinaire "Le Rayon vert" et son dancing. Pour les amoureux de nature, des sorties sont proposées par la communauté de communes de la Côte d’Albâtre. A moins que vous ne préfériez une croisière "découverte" à bord de l’un des voiliers du club nautique ?

Pratique. Office de tourisme du plateau de Caux Maritime. Informations : tél. 02.35.97.00.63 ou internet :

plateaudecauxmaritime.com, www.seine-maritime-tourisme.com