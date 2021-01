Football (Ligue 2). Plan social officialisé au Stade Malherbe de Caen

Evoquée par les propriétaires dès leur arrivée en septembre 2020, la nécessité de réduire la voilure en termes économique et humain devient, lundi 25 janvier, officielle et factuelle au Stade Malherbe Caen.

Par la voie d'un communiqué, le club caennais a précisé les contours du plan social qui allait frapper la structure : "Le club va mener un projet de transformation qui a pour objectif de rationaliser le fonctionnement et la gestion du club et ainsi pérenniser l'avenir du Stade Malherbe Caen", peut-on y lire. "Ces modifications, qui viennent d'être annoncées aux représentants du personnel, visent à adapter l'organisation du club aux moyens économiques actuels d'un club de Ligue 2, tout en préservant une ambition sportive." Car c'est bien de cela dont il s'agit : ramener le fonctionnement, les charges et le personnel du club à un niveau qui correspond aux standards des clubs de Ligue 2, en France. "Cette nouvelle organisation implique des évolutions, modifications et des suppressions de postes nécessaires qui permettront au Stade Malherbe Caen de poursuivre ses activités avec sérénité."

Relégation, Covid-19 et droits TV

Selon nos informations, sur 152 salariés (joueurs et staff professionnels en 2019) un peu de plus de 20 personnes sous contrat à durée indéterminée seraient concernées par ce plan social sur le plan des licenciements secs, en attendant d'autres éléments sous contrat à durée déterminée qui pourraient ne pas être renouvelés. Toutes travaillent dans les secteurs administratifs ou sportifs. Aucun joueur du groupe professionnel n'est concerné.

"La relégation (en 2019) conjuguée au contexte sanitaire et à la résiliation du contrat Mediapro amplifie les impacts de ce retour en Ligue 2 après l'avoir quittée en 2014", peut-on lire enfin dans le communiqué du club avant de conclure : "Le club assurera ses engagements auprès de ses salariés et mettra tout en œuvre pour que chacun puisse trouver le projet qui lui correspond."

Du côté des salariés, si l'anonymat reste de mise, on déplore "une situation que l'on pressentait et devenue inéluctable", tout en portant "un regard inquiet sur l'avenir, notamment dans le secteur de la formation", et en regrettant "l'issue prévisible et prévue depuis maintenant trois saisons".