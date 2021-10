Football (Ligue 2). Pascal Dupraz est-il sur le départ du SM Caen ? 

Samedi 23 janvier, le SM Caen a probablement dit au revoir à ses dernières possibilités de disputer la course aux barrages en fin de saison. En étant battus au stade d'Ornano par le Rodez AF, les Malherbistes sont englués à la dixième place avec une série négative d'une victoire, cinq matchs nuls et quatre défaites sur les dix derniers matchs. Ils sont désormais campés à sept points du sixième, le Paris FC. Après avoir analysé les raisons de cette défaite, Pascal Dupraz a néanmoins placé quelques phrases lourdes de sens quant à son avenir, proche ou plus lointain.

A la question "quelles sont les solutions pour redresser la situation ?", voilà ce que l'entraîneur caennais a répondu.