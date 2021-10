Calvados. Deux interpellations après des tentatives de vol à main armée

Des précisons ont été apportées à la suite des tentatives de vol à main armée survenues le 20 janvier à Biéville-Beuville et Ver-sur-Mer. "Il est désormais établi que ces deux enquêtes sont liées, avec au moins un auteur en commun. Des rapprochements sont en cours avec une enquête qui se déroule en région parisienne et qui a abouti à deux interpellations en gare Montparnasse jeudi 21 janvier", a indiqué Amélie Cladière, procureure de la République à Caen. Pour rappel, deux hommes armés avaient tenté de voler des voitures à Biéville-Beuville et Ver-sur-Mer. "Les parquets de Caen et Versailles sont en communication pour évaluer la possible connexité entre les enquêtes et décider du meilleur cadre d'enquête pour la suite des investigations."