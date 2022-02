Belle marque de reconnaissance pour les Huskies de Rouen, champions de France de baseball. Durant une dizaine de jours, John Oudens, journaliste au prestigieux quotidien américain The New York Times (plus de 1,2 million de lecteurs), a suivi l'équipe rouennaise afin de lui consacrer un long article. C'est la première fois qu'une équipe française de baseball (sport-phare aux Etats-Unis) attire l'attention des médias outre-Atlantique.