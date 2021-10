Rémy Julienne, le casse-cou du cinéma

Sa filmographie compte six James Bond, (de "Rien que pour vos yeux" en 1981 à "Goldeneye" en 1995), mais aussi des classiques du cinéma français: "Le Mur de l'Atlantique" (Marcel Camus), "Le Solitaire" (Jacques Deray), "Le Cerveau" (Gérard Oury), "L'Aventure c'est l'aventure" (Claude Lelouch).

Il est aussi au générique de "La Grande Vadrouille", du même Gérard Oury, avec Louis de Funès: le motard allemand "qui se prend une citrouille sur la figure", c'est lui.

La carrière de Rémy Julienne, né en 1930 dans le Loiret, commence en 1964, quand un autre cascadeur, Gil Delamare, lui propose de participer au tournage de Fantômas.

"J'étais champion de France de moto et il fallait quelqu'un de très précis" pour piloter une moto et doubler Jean Marais. "C'est tombé sur moi", racontait-il volontiers.

"C'est le début d'une grande aventure", disait celui qui a travaillé auprès des plus grands réalisateurs -- François Truffaut, Leos Carax, Dino Risi, Terence Young ou Sydney Pollack notamment-- et les plus grands acteurs.

Il a doublé Yves Montand, Alain Delon, Roger Moore ou Sean Connery entre autres. Mais son plus beau souvenir reste la rencontre avec le tandem Belmondo-Lautner.

Pour ces deux-là, Julienne va mettre au point une des plus spectaculaires cascades, dans "Le Guignolo": l'acteur va survoler Venise suspendu à un trapèze accroché à un hélicoptère.

Jean-Paul Belmondo, "c'est lui qui m'a accordé le plus de sa confiance", racontait-il à l'AFP à 87 ans, son éternelle casquette vissée sur le crâne.

Avec cet autre fou de cascades, qu'il va retrouver sur les plateaux à 14 reprises, "on était obligé de progresser".

À la seconde près

"Ce qui m'intéresse, c'est amuser, mais faut être crédible" dans des "conneries qui deviennent quelque chose d'utile", disait Rémy Julienne, en citant Lautner.

Parmi ses prouesses, un camion citerne roulant en équilibre sur ses roues gauche dans "Permis de Tuer", un James Bond avec Timothy Dalton, ou une berline qui, d'un tremplin, s'envole dans les airs avant de retomber sur le toit d'un bus, dans "Dangereusement vôtre", un autre James Bond.

Crédibilité, précision, rigueur: ces mots revenaient constamment chez Julienne, dont la vie devant la caméra, ou celle de ses équipiers, était réglée au millimètre, à la seconde près.

Sinon, "c'est là-haut dans une caisse en sapin". "Quelquefois, il aurait suffi de peu pour que ça arrive", disait cet homme marqué par la mort d'un cameraman lors d'une cascade sur le tournage du film "Taxi 2" en 1999, qu'il supervisait.

Avait-il peur ? "La peur, c'est nécessaire avant et après, mais jamais pendant". Sinon, "on ne peut pas faire le geste juste au moment juste", répondait ce "fou raisonnable", pour reprendre les mots de Claude Lelouch.

Infatigable, malgré plusieurs infarctus et cancers, il avait passé le flambeau à ses fils et petits-fils, mais continuait, à plus de 80 ans, de travailler pour des parcs à thème.

Il avait confié en 2017 ses archives personnelles à la cinémathèque de Toulouse.