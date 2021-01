Montivilliers. Le concert du Nouvel An revu et retransmis sur le Net depuis l'Abbatiale

Le traditionnel concert du Nouvel An de Montivilliers n'aura pas lieu cette année en raison de la crise sanitaire. La municipalité, pour respecter la tradition, diffusera un concert d'orgue à la télévision et sur Internet. Le concert du Nouvel An de la Batterie fanfare se joue régulièrement à guichets fermés et aurait dû avoir lieu les samedi 9 et dimanche 10 janvier derniers. Les habitants étant attachés à ce rendez-vous, un concert est tout de même proposé, un concert d'orgue depuis l'Abbatiale. L'événement, dont la captation aura lieu vendredi 22 janvier, sera tout d'abord diffusé sur La Chaîne Normande (sur son site internet et sur le canal 30 des Box TV) puis, à partir de la semaine prochaine, sur la chaîne YouTube de la Ville de Montivilliers.

Au programme, une quinzaine d'œuvres pour orgue et chœur interprétées par Jean Malandin, organiste titulaire des orgues de l'Abbatiale de Montivilliers, et Claire Malandin et François Tanguy, respectivement Soprano et Ténor.