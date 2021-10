[Photos] Dieppe. Les travaux de rénovation débutent à l'église Saint-Remy

Chacun a pu voir, depuis le début de l'année 2021, les gigantesques et complexes échafaudages se monter sur la face nord de l'église Saint-Remy de Dieppe, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et de fait, une nouvelle tranche de travaux démarre sur l'édifice, dont la construction a débuté au XVIe siècle.

Un imposant échafaudage s'est monté sur la face nord de l'église.

Il faut dire qu'il y avait urgence. "L'église menaçait tout simplement de s'effondrer", rappelle Christiane Le Her, présidente du comité de sauvegarde des églises Saint-Jacques et Saint-Remy de Dieppe, qui alerte sur l'entretien des bâtisses. Dans un rapport qui a fait office d'électrochoc en 2014, la Direction régionale des affaires culturelles (Drac) a considéré que l'édifice était en péril. Depuis, il a fallu répondre à l'urgence, "c'étaient les piliers nord à l'extérieur", explique Thierry Sivienne, vice-président du comité de sauvegarde. Ensuite, tout a été une question de choix, de diagnostics et d'études d'architectes.

L'église Saint-Remy accueille de nouveaux des messes l'été.

Dans cette nouvelle phase qui doit s'achever au printemps 2022, les toits vont être entièrement repensés.

L'église retrouvera l'aspect qu'elle avait avant la Bombarderie, en 1694 : "Ce sont des toitures en pavillon au-dessus de chaque chapelle et puis un toit terrasse en cuivre", détaille le passionné. Au-delà du parti pris architectural, l'aménagement va permettre de simplifier l'entretien et l'évacuation des eaux pluviales, à l'origine de nombreuses infiltrations. Deux millions d'euros sont investis dans le chantier, financés par la Ville, la Drac et le Département de Seine-Maritime.

Les travaux vont aussi permettre aux Dieppois de continuer à se réapproprier cette église qui a gardé portes closes de nombreuses années avant d'être réutilisée régulièrement, y compris pour des cérémonies, depuis 2014. L'occasion notamment de redécouvrir sa chapelle de la Vierge, rénovée en 2008, qui abrite l'un des plus imposants et remarquables retables de Normandie.

Le retable de la chapelle de la Vierge est l'un des plus imposants de Normandie.