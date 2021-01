Orne. Covid-19 : plus de 100 millions d'euros d'aides déjà versés

La préfecture de l'Orne a établi mercredi 20 janvier un point sur la situation dans le département : un peu plus de 100 millions d'euros d'aides ont déjà été distribués, en soutien à l'économie, depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Dans le cadre du plan de relance, 9 millions d'euros d'aides ont été attribués : pour l'investissement industriel (plus de 4 millions), la rénovation thermique (plus de 1,3 million), l'investissement local (plus de 1,4 million). 392 000 € ont été versés pour l'embauche des jeunes et 938 aides à l'embauche en alternance mises en place. Surtout, 91 millions d'euros de mesures d'urgence ont été attribués, par exemple avec le fonds de solidarité qui a été versé à 5 468 entreprises et le Prêt garanti par l'État à 1 618 autres.

4 269 entreprises ont eu recours à des mesures de chômage partiel, pour un coût de plus de 52 millions d'euros. Plus de 19 millions de reports de cotisations ont été accordés. Enfin, plus de 300 000 € ont été alloués aux associations d'aide alimentaire, auxquels s'ajoutent près de 680 000 € pour l'hébergement d'urgence des plus démunis.