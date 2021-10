Normandie. À la table de Flaubert : quand la littérature met l'eau à la bouche

Valérie Duclos, journaliste culinaire, s'essaye à un nouveau genre en mêlant dans son ouvrage ses deux passions, littérature et gastronomie, et propose une balade gourmande dans l'univers de Flaubert. Elle nous dévoile sa recette !

Quel est votre domaine de prédilection ?

Je suis journaliste culinaire depuis une vingtaine d'années. Je collabore à des revues d'art de vivre, mais j'ai eu aussi l'occasion de publier de nombreux livres pour des éditeurs parisiens, comme Hachette ou Marabout, ayant pour thème la vie pratique, la décoration ou encore les loisirs créatifs. Mais j'ai toujours eu beaucoup d'intérêt pour la cuisine. J'aime autant préparer que recevoir et partager.

Pourquoi avoir choisi de marier

littérature et gastronomie ?

Je voulais rendre hommage à la gourmandise de Flaubert à l'occasion du bicentenaire de la naissance de l'écrivain. Le livre présente des extraits des œuvres de Flaubert et met en parallèle ses descriptions de mets et des recettes imaginées par des chefs de la métropole rouennaises ou des produits du terroir présentés par des artisans de bouche. Je voulais vraiment faire de ce livre une production locale en sollicitant des professionnels de la gastronomie rouennaise et en m'adressant aux éditions des Falaises, qui sont d'ardents défenseurs du patrimoine normand.

Quelle esthétique avez-vous souhaité donner à ce livre ?

J'ai travaillé en compagnie du photographe Guillaume Czerw, avec qui je collabore souvent car j'apprécie particulièrement son regard photographique. Nous avons organisé des shootings au château de Ry, à Lyons-la-Forêt et à Rouen : des lieux qui ont inspiré l'auteur et chacun des plats préparés a été photographié soigneusement dans une atmosphère évoquant le XIXe de Flaubert. J'ai voulu retranscrire l'esprit des romans de Flaubert dans nos photos. La photo de couverture est particulièrement parlante, car c'est une mise en scène de la styliste Karine Lalbatry qui fait référence au tableau Les noces à la campagne exposé au Musée des Beaux-arts. Enfin, les plats sont revisités par les chefs tout en restant fidèles à cette esthétique, comme la tourte de caille des chefs de l'Odas, les Mirlitons de Christophe Cressent ou la tarte aux pommes confites au cidre de Gilles Tournadre du restaurant Gill.

Pratique. Valérie Duclos, À la table de Flaubert, éditions des Falaises, 22 €