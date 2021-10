France-Monde. Biden-Harris, une présidence pour "réparer"                                             

Agenda chargé pour Joe Biden et Kamala Harris. D'abord tenir les premiers engagements de l'équipe démocrate : rendre obligatoire le port du masque dans les espaces dépendant de l'Etat fédéral ainsi que les déplacements entre Etats de l'Union ; vacciner cent millions d'Américains dans les cent premiers jours du mandat ; annuler le décret Trump interdisant l'entrée aux USA de citoyens de certains pays musulmans ; réintégrer l'accord de Paris et prendre des mesures climatiques… Autrement dit : commencer à “réparer les dommages de l'administration républicaine et faire avancer le pays”, selon la formule de Ronald Klain, nommé directeur de cabinet de la Maison Blanche.

La nouvelle présidence aura plus de mal à réaliser l'ambition affichée du duo Biden-Harris : rétablir une certaine unité de concitoyens entre l'Amérique des démocrates et l'Amérique des républicains. Selon les sondages de janvier, 52 % des républicains rendent Biden responsable de l'émeute du 6 janvier au Capitole. Et 60 % croient qu'il a “volé” l'élection…