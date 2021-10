Manche. Un lycée et un collège fermés après des cas de Covid-19

Le lycée agricole de Thère, près de Saint-Lô, et le collège Pierre-Aguiton, à Brécey, ont dû rester fermés lundi 18 janvier. Des agents de ces établissements ayant été testés positifs à la Covid-19, leurs collègues, considérés comme cas contacts, ont été placés à l'isolement et vont devoir être testés. Or ces établissements ne peuvent fonctionner sans la présence de leurs agents. Les cours, assurés à distance, devraient reprendre progressivement à partir ce mardi 19 janvier.