Normandie. "Des clics et des métiers" : un salon de l'orientation 100 % en ligne

La crise sanitaire de la Covid-19 interdit les rassemblements ? Pas de quoi empêcher la Normandie de mener à bien son projet de grand salon régional de l'orientation, initialement prévu pour sa seconde édition au Parc des expositions de Rouen. Celui-ci aura finalement lieu les mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 février. Et en virtuel, s'il vous plaît !

L'objectif ? Informer les Normands sur les métiers et les formations, puis les guider sur le chemin à emprunter pour y parvenir. Le tout donc, en ligne. Derrière un écran, enfants et parents pourront se balader au sein de quatorze pôles métiers, mais aussi participer à des e-ateliers ou à des web-conférences, avec des professionnels disponibles pour répondre à toutes leurs questions.

Une maison de l'orientation

Au sein de cette vraie ville interactive, une maison de l'orientation et des métiers sera aussi accessible aux collégiens, lycéens, étudiants, parents ou adultes en reconversion professionnelle, le tout dans le respect le plus strict de la distanciation sociale. "Pas de contraintes géographiques et pas de contraintes de temps, pas de bousculades sur les stands ni de salles de conférences pleines", s'amuse même l'agence de l'orientation et des métiers, à la manœuvre, avec l'Académie de Normandie et les partenaires normands de l'emploi et de la formation.

Pendant le salon, des actions seront aussi menées au sein des établissements scolaires de Normandie pour promouvoir les métiers et les formations liés aux spécificités de chaque territoire de la région.

Pratique. Rendez-vous en ligne les mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 février, de 14 heures à 20 heures sur le site internet :desclicsdesmetiers-normandie.fr