Rugby (Pro D2). Les Lions de Rouen doivent à nouveau sortir les griffes

Face à Valence-Romans, vendredi 15 janvier, les joueurs du Rouen Normandie Rugby se sont bien défendus mais se sont tout de même inclinés (14-9). Malgré l'obtention d'un bonus défensif, le club normand perd une place au classement et se retrouve 14e avec cinq victoires, un nul et 10 défaites. La prochaine rencontre aura lieu exceptionnellement un jeudi, le 21 janvier. Les Lions de Normandie recevront Grenoble, 11e avec six victoires, un nul et huit défaite, soit un parcours très proche des Normands. Toujours au coude-à-coude avec Mont-de-Marsan et Angoulême, les deux équipes dans la zone de relégation qui comptent deux journées de retard, les Rouennais ne doivent plus commettre d'erreur, pour ne pas se retrouver en danger.