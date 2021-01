Hockey sur glace (Magnus). Leaders, les Dragons de Rouen  s'attaquent aux Ducs d'Angers

Les Dragons de Rouen, qui ont repris le chemin de la Ligue Magnus depuis le début de cette année 2021, sont en pleine forme. Après une double confrontation à Anglet et deux victoires sur les scores nets de 7-0 et 5-1, puis une rencontre à domicile vendredi 16 janvier contre les Pionniers de Chamonix, ponctuée d'une nouvelle victoire large par 9-2, voilà les joueurs de Fabrice Lhenry qui se préparent à recevoir à domicile l'équipe des Ducs d'Angers, vendredi 22 janvier sur l'Ile Lacroix, toujours à huis clos. Logiquement leaders avec dix victoires en dix rencontres, les Normands, meilleure défense et meilleure attaque, vont rencontrer une équipe angevine pas en reste, qui pointe à la troisième place du classement avec autant de matchs joués que les Rouennais. Et ce ne sera pas la première rencontre de la saison entre les deux équipes, puisque les Rouennais s'étaient déplacés fin octobre en terre angevine pour s'imposer 5-2 avant le second confinement. Jouer et gagner encore, voilà la mission des Dragons dans une saison qui, à huis clos, devrait aller à son terme.