Rouen. Lomax experience : le 106 diffuse sur toutes les ondes!

Le 106 subit de plein fouet la crise sanitaire depuis mars dernier. Pour continuer à faire vivre, la salle, les artistes et les techniciens, l'équipe du 106 a mis en place depuis le 6 octobre une programmation alternative baptisé "Lomax Experience". Jean-Christophe Aplincourt, directeur de la salle nous en parle.

Pouvez-vous nous expliquer le concept?

Nous avons imaginé cet automne des hypothèses alternatives faute de pouvoir accueillir du public et c'est le Lomax experience qui a retenu notre attention. Il s'agit d'enregistrer et de diffuser en live ou en différé les mardis à partir de 19h sur la télévision, la radio et le Facebook du 106 des concerts/interviews de groupes locaux. Cela nous permet de valoriser la scène locale, ce qui nous tient particulièrement à cœur, de générer de l'emploi pour les intermittents du spectacle contraints au chômage et d'entretenir la visibilité du 106. Les concerts d'une durée d'une heure environ sont accessibles gratuitement sur l'ensemble de nos médias et restent en ligne. Lomax Experience, c'est un concept hybride entre nos 106 experience, tremplin pour la scène régionale, et nos émissions de radios. Le concept a ainsi été baptisé en référence au célèbre ethno-musicologue.

Comment sont sélectionnés les groupes?

Depuis les débuts de l'opération, plus d'une dizaine de groupe ont été sollicités pour participer au projet parmi lesquels Popping Hole, Caribou batard, Dye crap, Brookline, Rouge Minnesota, Kumusta, Museau ou encore Denize. Ce sont des groupes qui sont choisis par l'équipe en fonction de leur degré de professionnalisation et de leurs qualités musicales. Tous sont normands et les univers musicaux sont vraiment très variés: du rock, à la chanson pop, du hip-hop aux musiques électriques. Certains bénéficient déjà d'une aura exceptionnelle et déjà signés chez des Labels renommés comme Zadig ou Younès. Pour certains concerts nous enregistrons parfois jusqu'à 5000 auditeurs/spectateurs sur nos réseaux sociaux!

Comment s'organisent ces enregistrements?

Quelques-uns de ces concerts se sont démarqués comme celui de We hate U please Die. Pour celui-ci, les spectateurs dansaient dans des bulles ce qui a engendré des effets visuels très intéressants. Mais, depuis la fermeture de la salle, les concerts sont désormais enregistrés sans public. Nous soignons cependant vraiment la scénographie, adaptée à l'esthétique de chaque groupe pour réaliser de vrais clips. Les groupes interprètent quatre à six morceaux de leur choix et répondent aux questions de nos animateurs. La programmation, déjà établie jusque février, se prolongera si la salle reste fermée, mais notre vocation première reste la performance musicale en public et rien ne remplacera ce plaisir.

Pratique. Servo, le 26 janvier et Fondations le 9 février à 19h sur la page Facebook, sur la chaîne le106TV et sur la radio du 106. Gratuit, le106.com