Cerisy-la-Forêt. Les gendarmes sauvent un homme de 62 ans de la pendaison

Les gendarmes de la compagnie de Saint-Lô sont intervenus ce vendredi 15 janvier, en milieu de matinée, à Cerisy-la-Forêt, au domicile d'un homme de 62 ans qui aurait menacé de mettre fin à ses jours avec une arme à feu. "Alors que le peloton de surveillance et d'intervention assurait le bouclage de la maison, trois négociateurs tentaient de prendre contact avec la personne qui ne répondait cependant pas aux appels", a partagé la compagnie ce jour sur les réseaux sociaux. Le Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie (PSIG) Sabre d'Avranches a alors été engagé et a pénétré dans la maison de l'homme pour lui porter secours.

"Au moment où les gendarmes sont entrés en début d'après-midi, il s'est pendu mais les militaires ont pu rapidement le soutenir et éviter le pire. Il a été pris en charge par les pompiers et évacué à l'hôpital de Saint-Lô."

Arrivés à temps, les gendarmes se félicitent : "La satisfaction d'avoir sauvé une vie était partagée par tous les personnels engagés sur le dispositif."