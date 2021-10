Calvados. "Je veux faire découvrir mon univers sur la scène musicale caennaise"

C'est en décembre 2020, que Johan Riché, jeune Caennais de 21 ans et connu sous le nom d'artiste Redhead, a dévoilé son premier EP intitulé Pandora.

Un duo avec Owl

"À travers mes cinq morceaux, je veux faire voyager les auditeurs sur la planète Pandora du film Avatar, réalisé par James Cameron", explique l'artiste. Ces cinq titres composés tout au long de l'année évoquent les sonorités des rappeurs PNL, Hamza ou encore Larry. "J'ai chanté en duo avec Owl, un artiste caennais et ami d'enfance", se réjouit le jeune homme. C'est son père, guitariste depuis plus d'une vingtaine d'années, qui lui a transmis sa passion pour la musique. "J'ai testé la guitare, mais ce n'était pas fait pour moi", se confie-t-il. Lors d'un stage en Allemagne, le rappeur se lance dans l'écriture et le chant. "J'étais le seul Français dans l'entreprise. Pour passer le temps le soir, j'écrivais et je n'ai jamais cessé depuis", poursuit-il. Cet étudiant en deuxième année de DUT Métiers du multimédia et de l'Internet à Saint-Lô espère faire découvrir son univers musical sur la scène caennaise et dans la Manche.

Retrouvez son actualité sur Instagram et sa musique sur Spotify.