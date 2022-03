Sensations : Jouez à Tarzan avec l’accrobranche

Saut de Tarzan, tyrolienne géante, pont de singe… L’accrobranche fait travailler l’équilibre, la concentration et la musculature, le tout dans un cadre naturel aux points de vue vertigineux ! Il existe de multiples parcours, aux difficultés et hauteurs d’évolution très différentes.

A Préaux, Arbr’en ciel propose ainsi sept parcours et plus de 135 agrès. Avis aux personnes sujettes au vertige : cette année, vous pouvez réaliser les parcours en nocturne, à l’aide d’une lampe frontale. Certains parcs proposent des traversées plus petites, comme Voltig’Eure Parc, avec son parcours “pitchoun” (saut de puce, balancelles, pont zig-zag) accessible dès 2 ans. A Etretat, Arbr’en Ciel accueille les enfants dès 3 ans.

Pratique. Préaux : Arbr’en ciel, Impasse de la folletière. Evreux : domaine du Château de Trangis. Tarifs 10 à 18 €. A Louviers : Voltig’Eure Parc, route d’Elbeuf. De 10 à 22 €. Infos sur arbreenciel-aventure.com ou kolyse.com.

