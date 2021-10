Normandie. Emmanuel Macron dans l'Eure : une visite présidentielle en toute discrétion

Pas de bain de foule, pas de partisans, de soutiens politiques ou de simples badauds curieux. C'est presque en catimini que le président de la République 'Emmanuel Macron s'est déplacé près de Vernon, mardi 12 janvier. Pourtant, cette visite était bel et bien annoncée depuis la veille par l'Élysée. Mais le dispositif policier et le tri sur le volet des médias invités à couvrir la visite ont contribué à son relatif anonymat.

Une parenthèse dans la lutte contre la Covid-19

En fin de matinée, c'est par l'usine Ariane Group que le président de la République a débuté sa visite, pour y parler notamment de plan de relance et d'industrie à la pointe de la technologie, à l'endroit où sont fabriqués les moteurs des fusées européennes.

Puis il a changé de registre, pour parler agriculture raisonnée et environnement, sur une exploitation agricole de Tilly, quelques kilomètres plus loin. Après le One planet summit qu'il présidait la veille, le timing était plutôt bien trouvé. Avant de repartir pour Paris, Emmanuel Macron n'a en revanche pas abordé le thème brûlant de la crise sanitaire et des vaccins.