Goderville. Impôts, CAF, retraites… L'ex-trésorerie hébergera une brochette de services publics

De l'aveu du maire de Goderville Frédéric Carlière, "c'est un combat permanent de conserver des services de proximité". Depuis vendredi 1er janvier, la trésorerie de la commune a fermé, dans le cadre de la réforme des finances publiques. Mais les services des impôts ne désertent pas totalement. Un agent assure une permanence les mardis et jeudis, à la mairie. Et il rejoindra, en mars prochain, un espace dédié aux services publics, dans les locaux… de l'ancienne trésorerie. La Poste, Pôle Emploi, la Carsat, la Caisse d'allocation familiale, l'Assurance maladie, la Mutuelle sociale agricole, le service des cartes grises… Aux services de l'État, s'ajouteront certains services de la communauté de communes Campagne de Caux, comme la Mission locale ou l'Espace info-énergie. "Il y aura des permanences, des rendez-vous, des appels téléphoniques, de la visio… Cela apporte une proximité plus intéressante car, aujourd'hui, il faut parfois aller sur Fécamp ou Le Havre pour ces tâches administratives", se réjouit le maire. D'ici trois ans, cet Espace France services déménagera au sein d'un pôle culturel et associatif, sur la friche Jeeh Pneus, dont la démolition va démarrer cette année.

62 points de contact

pour les finances publiques

Fabienne Dufay, directrice régionale des finances publiques, voit en ce type de projet "un renforcement" du service. "Nous sommes présents aujourd'hui dans 42 communes. D'ici 2023, il est prévu que nous ayons 62 points de contacts et d'accueil de proximité sur toute la Seine-Maritime." Ces points seront installés "là où les maires le souhaitent" : dans les mairies, les CCAS ou les Espaces France services. Une douzaine de structures sont déjà labellisées dans le département.