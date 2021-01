Buzz. Sarah Jessica Parker annonce le retour de Sex And The City

Série phare des années 2000, Sex And The City a fait suivre les aventures sentimentales de quatre amies new-yorkaises. Tantôt romantiques, tantôt délurées, Carrie, Charlotte, Miranda et Samantha se retrouvent pour une septième saison.

C'est sur son compte Instagram que Sarah Jessica Parker a lâché la bombe, en diffusant les premières images de la série. On y découvre le titre de cette nouvelle saison, "Just Like That…" ("Et juste comme ça").

Si les fans regretteront toutefois l'absence de Kim Cattral dans le rôle de la sulfureuse Samantha, Carrie Bradshow, Charlotte York et Miranda Hobbes seront bien présentes dans les rues de Big Apple, toujours tourmentées par leurs histoires sentimentales.

La date de sortie n'a pas encore été dévoilée par la chaîne américaine HBO.