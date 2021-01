Rouen. 2021 placée sous le signe des grands chantiers

2020 avait presque été pauvre en la matière. Sûrement la faute de la crise sanitaire et d'une année de transition politique. Mais l'année 2021 qui débute doit marquer le retour des grands chantiers dans le cœur de l'agglomération. De ceux qui chamboulent le paysage, pour les Rouennais de toujours comme pour les promeneurs de passage.

Le 105

C'est le chaînon manquant. Le trait d'union qui doit parachever la rénovation des quais de la rive gauche. À côté du 106, c'est un autre pôle de loisirs qui doit sortir de terre. Présenté comme un "temple de l'art de vivre", l'Espace 105 doit accueillir des restaurants, un skatepark, un mur d'escalade ou encore un hôtel quatre étoiles. Alors que l'esplanade est encore nue pour le moment, le chantier "doit commencer cette année, sauf aléas", selon le maire et président de la Métropole, Nicolas Mayer-Rossignol. L'ouverture, elle, est prévue "dans deux ou trois ans".

Panorama XXL

Le clap de fin, après plus de six ans d'expositions et de polémiques. Décrié pour son architecture, le cylindre bleu sera désinstallé en octobre 2021. Pour le remplacer, la Métropole envisage un espace "beaucoup plus naturel, en gardant la perspective dégagée". La dalle sur laquelle repose le Panorama pourrait accueillir "un espace à vocation culturelle amateur, comme de la danse et des jeux d'eaux qui sont assez demandés par les habitants".

Cœur de Métropole

Un véritable soulagement pour les commerces, dont la fréquentation a été impactée par les travaux. Le chantier de rénovation du centre-ville, principalement autour de la place du Vieux-Marché, touche à sa fin et devrait être terminé "avant la fin de l'année". En parallèle, des études sont lancées pour repenser et apporter plus de verdure sur la place de la Haute-Vieille-Tour, dans l'allée Eugène-Delacroix, ou encore autour de la trémie Camille-Saint-Saëns.

Accès au pont Flaubert

Pour relier la Sud III au pont Flaubert, il faudra encore attendre "cinq, six ou même sept ans", selon "NMR". Notamment à cause de la difficulté de garder le pont en service pendant les travaux. Pour préparer l'avenir, la Métropole demande en parallèle à l'État, qui gère ce chantier, de lancer des études pour revoir la liaison entre la tête nord du pont et l'A 150.

Mais aussi…

Le lancement d'études pour aménager la promenade Saint-Gervais, l'avancée du prolongement de la ligne T4 du Boulingrin jusqu'au CHU, la suite de la rénovation du cinéma l'Omnia…