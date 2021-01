Calvados. Covid-19 : la campagne de vaccination passe la deuxième

La campagne de vaccination s'intensifie en Normandie. Quinze centres de vaccination supplémentaires ouvrent lundi 11 janvier pour les soignants, ambulanciers, pompiers, aides à domicile et professionnels de santé libéraux âgés de plus de 50 ans ou pouvant développer une forme grave de la maladie. Dans le Calvados, deux nouveaux centres ouvrent ce lundi, au Centre hospitalier de Lisieux et à la clinique de Vire. Mardi 12 janvier, un autre ouvrira à la clinique Saint-Martin de Caen.

• Lire aussi : Normandie. Covid-19 : quinze nouveaux centres de vaccination à partir de lundi