Le Havre. Sur le port, le terminal multivrac relancé l'été prochain

Inoccupé depuis un an et demi, le terminal multivrac du port du Havre, situé sur la rive sud du grand canal, va être relancé. Une concession d'une durée de 20 ans a été attribuée à l'entreprise Lorany Conseils, à la suite d'un avis favorable émis par le conseil de surveillance du port. Sur cet espace qui offre un potentiel de 14 hectares, 400 000 tonnes de marchandises devraient être traitées dès la première année et un million de tonnes à partir de la dixième année. À cela s'ajoute une installation de réception et de valorisation de terres et sédiments, pour un trafic annuel maritime et fluvial estimé à 270 000 tonnes à terme. Un projet d'importation de laitier est également en cours de construction. Il est aussi prévu l'installation d'une centrale à béton utilisant exclusivement des matériaux recyclés.

Baptiste Maurand, directeur général du port du Havre, salue dans un communiqué une démarche concertée avec les ports de Rouen et Paris. "Notre démarche vise en effet à co-construire une stratégie d'axe autour des vracs solides, tant pour les activités actuellement développées sur le domaine que pour le potentiel que représente un tel outil industriel."

Le centre multivrac du Havre peut traiter tous les navires grâce à sa hauteur d'eau garantie supérieure à 16 mètres. Il bénéficie d'une connexion fluviale facilitée avec le bassin industriel de l'axe Seine, et d'accès aux réseaux ferré et autoroutier.