Vos questions, nos réponses. Les professionnels de santé ont-ils l'obligation de se faire vacciner ?

La campagne de vaccination a débuté ce lundi 4 janvier 2021 en Normandie. Le gouvernement a rappelé plusieurs fois que le vaccin ne serait pas obligatoire et résultera du libre choix de chacun, y compris pour les professionnels de santé. Le consentement de la personne devra être recueilli au préalable et la preuve de vaccination ne pourra pas non plus être exigée. Il est toutefois recommandé au personnel soignant de prendre les précautions nécessaires pour limiter la propagation du virus et surtout de se protéger. Les soignants sont d'ailleurs prioritaires pour les campagnes de vaccination. Par exemple, à l'hôpital de Caen, un centre dédié à la vaccination des professionnels de santé du département sera ouvert très rapidement.