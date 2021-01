Cherbourg-en-Cotentin. Dépistage massif dans les EHPAD et les résidences-autonomie

À Cherbourg-en-Cotentin, un dépistage massif de la Covid-19 sera organisé à partir du mercredi 6 janvier, dans les résidences-autonomie et les EHPAD municipaux. "Une démarche de prévention, au lendemain des fêtes de fin d'année, visant à protéger les plus vulnérables", explique la Ville dans un communiqué ce mardi 5 janvier.

Dans les six résidences-autonomie dans lesquelles les résidents ont pu rejoindre leur famille pour réveillonner, les 266 seniors ainsi que les membres du personnel seront testés entre ce jeudi 7 et le lundi 11 janvier.

Sont concernées : Les Roquettes et Le Vieux Château à Cherbourg-Octeville, La Noé et Myosotis à Tourlaville, La Chancelière à La Glacerie et La Chênaie à Querqueville.

Dans les EHPAD (La Quincampoise, La Sérénité et Pierre Bérégovoy), seul le personnel sera testé, ce mercredi 6 janvier : les résidents ayant retrouvé leur famille en fin d'année ont déjà été confinés et testés.