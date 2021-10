Rouen. Vaccination : la Métropole prête à apporter son soutien

Le sujet ne pouvait pas être éludé. Pour son premier rendez-vous de 2021 avec la presse locale, le maire de Rouen et président de la Métropole, Nicolas Mayer-Rossignol, a donné son avis sur la campagne de vaccination contre la Covid-19, qui débute en France et dans la région. "Pour le moment, on compte seulement 8 000 doses pour toute la Seine-Maritime", avance-t-il alors que chaque patient en nécessite deux, selon les recommandations des autorités sanitaires.

Le souci de la logistique

Mais pour "NMR", les difficultés à fournir les vaccins ne sont pas l'élément le plus inquiétant pour le moment : "Sur la durée, ce n'est pas le nombre de doses disponibles qui sera limitant, mais la capacité à vacciner."

Alors qu'il exhorte à déployer une "logistique massive et efficace", le président de la Métropole propose le soutien de la collectivité, en "mobilisant des lieux si besoin, comme le 106 ou le Kindarena", ou en répondant aux questions techniques des Rouennais lors du rendez-vous Rouen direct, le vendredi soir sur les réseaux sociaux.