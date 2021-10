Cherbourg-en-Cotentin. L'IUT en attente d'une reprise en présentiel

Après deux semaines de vacances, les étudiants ont fait leur rentrée lundi 4 janvier, mais de nouveau à distance, en raison de la situation sanitaire. Alors que les musées, théâtres et cinémas ne rouvriront pas comme prévu le jeudi 7 janvier, difficile d'anticiper une date de reprise. "On est vraiment dans le flou, on espère que les étudiants pourront revenir le 4 février et que nos journées portes ouvertes pourront avoir lieu en présentiel le 6 février", explique Matéo Marie, chargé de communication de l'IUT de Cherbourg-en-Cotentin.

En attendant, une poignée d'étudiants participe à des travaux pratiques (TP), mais la majorité continue de suivre des cours à distance. Une situation loin d'être idéale pour certains. "Chez moi, j'ai des problèmes de connexion internet. Une coupure a eu lieu en pleine évaluation", explique Paul, en 2e année GIM (Génie industriel et maintenance), qui est venu ce lundi 4 janvier suivre un TP. "C'est moins facile de se concentrer quand on est chez soi quand même", constate Arthur, en licence pro SARI (Systèmes automatisés et réseaux industriels). De son côté, Matéo peine à trouver une entreprise pour début avril. "Pas de stage pour l'instant, j'ai été refusé à cause de la Covid." Un stage pourtant essentiel, afin de valider son DUT.

En temps normal, le campus de Cherbourg compte environ 1 000 étudiants.