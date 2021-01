Vos questions, nos réponses. Faudra-t-il se faire vacciner si on a déjà eu la Covid-19 ?

D'après les informations de la Haute autorité de santé (HAS) dans un communiqué du 18 décembre 2020, il semblerait que l'on manque encore de recul pour savoir s'il y a un réel "bénéfice" à se faire vacciner si on a déjà été infecté par le SARS-CoV-2. La question de l'immunité n'est pas encore résolue. "La durée de l'immunité à long terme conférée par la Covid-19 n'est actuellement pas connue." Toutefois, très peu de personnes atteintes par la Covid-19 ont été infectées une seconde fois. Il y en aurait seulement une dizaine dans le monde d'après la HAS, qui estime, à ce stade, "qu'il n'y a pas lieu de vacciner systématiquement les personnes ayant déjà développé une forme symptomatique de la Covid-19". Cela étant, il n'y aurait pas non plus "d'effet indésirable grave particulier lorsqu'une personne ayant déjà eu la Covid-19 se fait vacciner". Autrement dit, vous ne prenez pas beaucoup de risques à vous faire vacciner. Il faudra, dans ce cas, attendre au minimum trois mois après l'apparition des symptômes de la Covid-19 et en parler avec votre médecin traitant.