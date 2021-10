Musique. Découvrez le classement des artistes qui ont marqué les années 2000-2020

En ce début d'année 2021, il est temps de regarder dans le rétro et de faire le bilan des vingt premières années de l'an 2000.

Le Parisien vient de publier le classement des artistes qui ont le plus marqué ces deux décennies selon les Français.

Dans le bas du classement, on retrouve les rappeurs américains Kanye West et Jay-Z. Si les deux ont connu le succès au début des années 2000, notamment "Monsieur Beyonce" avec The Blueprint, ces dernières années semblent être celles du calme et de la gestion pour les deux businessmen.

Quelques surprises dans ce classement, avec la très belle quatorzième place de Christine and the Queens, dont l'univers séduit les Français mais aussi les Américains. Julien Doré, Kendji et Gims parviennent à se hisser dans le Top 10.

Au pied du podium, la diva Lady Gaga et, aux trois premières places, trois artistes francophones : Stromae est troisième, Céline Dion deuxième et Johnny Hallyday, indétrônable est leader.

Classement des artistes ayant marqué les 20 dernières années selon les lecteurs du Parisien - Le Parisien