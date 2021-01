[Photos] Orne. Le Haras du Pin : de nouveaux projets pour 2021

"Le site en vaut la peine." En 2021, le Haras du Pin, célèbre lieu du monde équestre dans l'Orne, fait peau neuve. Un projet porté par le président du Département Christophe de Balorre et le président de la Région Hervé Morin, visant à développer sur le site, le tourisme, le sport et la formation. "Nous avons un domaine de 1 200 hectares situé au milieu du département qu'il faut valoriser", explique le président du Conseil départemental. Dès l'automne 2021, le projet sportif devrait débuter, avec l'installation d'un équipement dédié aux compétitions équestres pouvant accueillir des rencontres internationales, notamment avec la construction de quatre carrières et 300 box. Des premiers travaux dont le coût s'élève à 15,4 millions d'euros, pour le moment financé par le Département et la Région. Ensuite, s'ajoute un projet touristique. Hôtels de luxes et maisons écoresponsables vont être édifiés un peu partout sur le domaine pour proposer des vacances en pleine nature. "Tout sera réalisé dans le respect de l'environnement", précise Hervé Morin.

De nouvelles formations autour du cheval

Dernier projet qui sera développé dans les années à venir, des formations autour du cheval. "L'école de management de Normandie souhaite développer des formations de niveau supérieur au Haras du Pin dédiées au monde du cheval", se réjouit Christophe de Balorre. Mais ce n'est pas tout, les pompiers de l'Orne ont le projet de former tous les futurs sapeurs-pompiers de France aux gestes pour venir en aide à des chevaux en détresse. Un projet complet qui devrait être finalisé d'ici septembre 2022.