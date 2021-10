Fête sauvage près de Rennes: les fêtards ont coupé le son et quittent les lieux

France-Monde. Plus de son et des voitures quittant depuis le petit matin les lieux: la rave party sauvage qui se tenait depuis jeudi soir avec environ 2.500 fêtards à Lieuron, au sud de Rennes, pour fêter le Nouvel An, semblait se terminer samedi matin.