Votre horoscope signe par signe du lundi 4 janvier

BELIER

Une journée où vous serez inspiré, créatif et chanceux dans vos initiatives.

TAUREAU

Tout entier tourné vers vos pensées et rêveries, vous serez bien inspiré pour avancer dans vos projets.

GEMEAUX

Rien ne viendra chasser votre belle humeur, aujourd'hui. Le ciel vous sourit et vous le lui rendrez bien.

CANCER

Votre journée s'annonce tranquille, vous voyez plus distinctement ce que vous devez faire aujourd'hui.

LION

Cette journée sera calme et régulière, ce répit ne sera pas de trop pour faire le point financier et réorienter votre action.

VIERGE

Vous avez besoin de paix pour vous concentrer sur des détails, ne vous laissez pas distraire inutilement.

BALANCE

Vous approfondissez vos talents de négociateur dans la bonne direction... Suivez sans crainte votre instinct !

SCORPION

Lucide sur vos défauts, vous allez plancher efficacement pour rectifier le tir et augmenter vos chances par vous-même.

SAGITTAIRE

C'est par le biais du dialogue que vous poserez les premières bases aux changements que vous espérez. Une rencontre peut tout changer.

CAPRICORNE

Vous aurez plus que jamais un sens du détail qui perfectionne vos finances, cela vous sera très utile.

VERSEAU

Vous saurez quoi faire et quoi dire pour obtenir ce que vous voulez et notamment les sous que vous réclamez et que vous méritez !

POISSONS

Vos proches vous laissent davantage de liberté. Profitez-en pour faire avancer vos projets personnels.